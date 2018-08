FSV Zwickau löst Vertrag mit Acquistapace auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat den Vertrag mit Jonas Acquistapace aufgelöst. Wie der Verein am Freitag mitteilte, sei dies einvernehmlich erfolgt. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler war erst im Januar von den Sportfreunden Lotte zu den Westsachsen gekommen. In der Rückrunde war er fast immer in der Stammbesetzung des ehemaligen FSV-Coaches Torsten Ziegner. Ziegner, der zum Halleschen FC wechselte, wollte Acquistapace wie einige andere Spieler vom FSV mit nach Halle nehmen. Doch Zwickau hatte sich bisher geweigert, den Vertrag mit Acquistapace aufzulösen. Ob er nun nach Halle wechselt, ist derzeit noch offen.