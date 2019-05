FSV Zwickau holt Offensivspieler Viteritti aus Cottbus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) - Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat am Freitag Fabio Viteritti verpflichtet. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt vom FC Energie Cottbus zum FSV. Bei den Westsachsen unterschrieb der Neuzugang einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. In der abgelaufenen Saison kam Viteritti in 34 Drittliga-Spielen für die am Ende abgestiegenen Lausitzer zum Einsatz und schoss sechs Tore. Vor seiner Zeit in Cottbus durchlief der gebürtige Lörracher die Jugendabteilungen des FC Basel sowie des 1. FC Magdeburg und spielte später auch für Regionalligist TSG Neustrelitz. "Wir freuen uns, dass sich Fabio trotz anderer Anfragen aus der Liga für uns entschieden hat. Wir sehen ihn als sehr vielseitigen und kreativen Mittelfeldspieler", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Pressemitteilung. Viteritti sei zudem ein technisch sehr guter Fußballer, der viel Gefahr vor dem Tor und bei Standard-Situationen ausstrahle. Er ist nach Christopher Handke, Ali Odabas, Maurice Hehne, Leon Jensen und Gerrit Wegkamp schon der sechste Neuzugang der Zwickauer für die kommende Saison.