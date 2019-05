FSV Zwickau erfüllt Bedingungen für Drittliga-Lizenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) - Der FSV Zwickau hat die Bedingungen für die Zulassung zur Drittliga-Saison 2019/20 erfüllt. Darüber wurde der Verein durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Dienstag informiert. Wie die Zwickauer weiter mitteilten, werde der DFB nun dem internen Zulassungsbeschwerdeausschuss die Empfehlung aussprechen, dem FSV die Lizenz für die kommende Spielzeit in der 3. Liga zu erteilen. "Dieses positive Signal aus Frankfurt ist der Lohn für unsere intensive Arbeit der letzten Wochen und Monate", sagte FSV-Geschäftsführer Christian Breiner in einer Pressemitteilung. Die Zwickauer hatten für die Lizenzerteilung Bedingungen und Auflagen zu erfüllen. Um die endgültige Spielberechtigung zu erhalten, musste insbesondere die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Vereins durch den Zufluss von liquiden Mitteln nachgewiesen werden.