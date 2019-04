Dämpfer für Wiesbaden: Siegesserie endet mit 1:2 in Zwickau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga mit dem 1:2 (1:2) beim FSV Zwickau einen Dämpfer hinnehmen müssen. Damit verloren die Hessen am Samstag auch das Fernduell mit dem Karlsruher SC, der mit 4:0 gegen die Spielvereinigung Unterhaching gewann und den zweiten Platz in der Drittliga-Tabelle zurückeroberte. Der SV Wehen liegt nun mit drei Punkten Rückstand auf dem dritten Rang. Den Sieg verdankt Zwickau dem Doppelpack von Ronny König (1./30. Minute). Für die Wiesbadener schoss Nicklas Shipnoski (1.) das Tor zum 1:1-Zwischenstand. Für Wehen ging damit eine Serie von zuvor vier Siegen zu Ende.