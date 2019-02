Braunschweig siegt in Zwickau und verlässt letzten Platz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/lni) - Eintracht Braunschweig hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt und zum ersten Mal seit September wieder den letzten Tabellenplatz verlassen. Die Mannschaft von André Schubert gewann das Montagabendspiel beim FSV Zwickau mit 1:0 (0:0). Das entscheidende Tor schoss Neuzugang Bernd Nehrig in der 56. Minute. Für die Eintracht war dies der zweite Sieg im neuen Jahr und das vierte Spiel nacheinander ohne Niederlage.

"Das war ein hartes Stück Arbeit", sagte Schubert bei "telekom.sport". "Wir waren in den ersten 30 Minuten gar nicht da. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht."

Zwickau war in der ersten Hälfte überlegen, machte daraus aber zu wenig. Die beste Chance zur Führung vergab der Ex-Braunschweiger Julius Reinhardt in der 16. Minute. Eintracht wirkte in der Offensive zu unentschlossen und stellte die FSV-Abwehr vor keine Probleme.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste die Partie für drei Minuten unterbrochen werden. Im Fanblock der Gäste wurde Pyrotechnik gezündet, Schiedsrichter Mitja Stegemann schickte daraufhin beide Mannschaften zurück in die Kabine.

Die Braunschweiger kehrten entschlossener auf den Rasen zurück und gingen durch Nehrig in Führung. Der Neuzugang vom FC St. Pauli verwertete eine Eingabe von Stephan Fürstner zum 0:1. Die Eintracht hatte danach die besseren Chancen. In der Schlussphase fehlte es den Sachsen dagegen an Ideen, um noch zum Ausgleich zu kommen.