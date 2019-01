Hoffenheim nimmt Baumgartner im Profi-Kader auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat drei Tage vor dem Rückrundenstart Nachwuchstalent Christoph Baumgartner in den Profikader aufgenommen. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Österreich werde ab sofort täglich mit dem Team von Trainer Julian Nagelsmann trainieren, teilten die Kraichgauer am Dienstag mit. Bei Baumgartner sei nun "der richtige Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu gehen", sagte Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen. Für die U23 der TSG kam der Österreicher auf zehn Spiele und zwei Tore. Für Hoffenheim beginnt die Bundesliga-Rückrunde an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) gegen Rekordmeister FC Bayern München.