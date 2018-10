Bittencourt vor Comeback: Nagelsmann will rotieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zuzenhausen (dpa) - Nach zweiwöchiger Verletzungspause steht Neuzugang Leonardo Bittencourt der TSG 1899 Hoffenheim im Baden-Württemberg-Derby der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart wieder zur Verfügung. "Ich gehe davon aus, dass er zurück sein wird", sagte TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Der im Sommer vom Absteiger 1. FC Köln verpflichtete Bittencourt war wegen Problemen in der Bauch- und Rippenmuskulatur ausgefallen.

Für die ausverkaufte Heimpartie an diesem Samstag (18.30 Uhr) erwägt Nagelsmann personelle Änderungen in der Startformation gegenüber dem Champions-League-Spiel gegen Olympique Lyon (3:3). So könnten Kerem Demirbay und Emir Bicakcic zunächst eine Pause erhalten. "Es wird eine Belastungssteuerung geben", kündigte Nagelsmann an.