Europa League: Bayer kann Weiterkommen fast perfekt machen

Zürich (dpa) - Bayer Leverkusen kann schon zur Halbzeit der Europa-League-Gruppenphase das Weiterkommen so gut wie fix machen. Am dritten von sechs Spieltagen tritt die Werkself heute (18.55 Uhr/DAZN) beim FC Zürich an. Beide Teams haben die ersten Partien gegen Ludogorez Rasgrad und AEK Larnaka gewonnen, dem Sieger ist der Einzug in die K.o.-Phase nahezu sicher. Bayer will angesichts der bisher enttäuschend verlaufenen Bundesliga-Saison auch Selbstvertrauen tanken für die schweren Aufgaben in der Liga in Bremen und im DFB-Pokal in Mönchengladbach. Trainer des FC Zürich ist in Ludovic Magnin ein ehemaliger Bundesliga-Spieler, der mit Stuttgart und Bremen deutscher Meister wurde.