Eintracht spielt beim Uhrencup in der Schweiz

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt nimmt in der Sommervorbereitung auf die kommende Saison erstmals am Uhrencup in der Schweiz teil. Im Rahmen des Traditionsturniers vom 9. bis 13. Juli trifft der hessische Fußball-Bundesligist jeweils in Biel auf den Schweizer Meister Young Boys Bern (10. Juli) und den FC Luzern (12. Juli).

"Ich freue mich sehr auf die Rückkehr und die beiden Spiele", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter, der die Berner vor seinem Wechsel nach Frankfurt 2018 zum ersten Meistertitel seit 32 Jahren geführt hatte. Vierter Turnierteilnehmer ist Crystal Palace aus der englischen Premier League.