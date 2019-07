Werder-Profi Selassie nach Zusammenprall wieder im Training

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Vier Tage nach seinem Zusammenprall in einem Testspiel hat Bundesliga-Profi Theodor Gebre Selassie bei Werder Bremen das Training wieder aufgenommen. "Es ist schön, dass es mir besser geht. Ich freue mich echt, dass ich heute wieder mit den Kollegen trainieren konnte", sagte der 32 Jahre alte Tscheche am Donnerstag im Trainingslager der Bremer im österreichischen Zell am Ziller. Gebre Selassie musste dort am Sonntag in einem Testspiel gegen die WSG Swarovski Tirol schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden.