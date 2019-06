Würzburg verpflichtet Stürmer Pfeiffer aus Paderborn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa) - Mit Angreifer Luca Pfeiffer haben die Würzburger Kickers einen weiteren Neuzugang für die kommenden Saison verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn und unterschrieb beim Fußball-Drittligisten einen Vertrag bis 30. Juni 2021, wie der Club am Samstag mitteilte. Pfeiffer war in der vergangenen Saison von Paderborn an den Drittligisten VfL Osnabrück ausgeliehen, wo er mit dem VfL den Aufstieg in die 2. Liga feierte. Kickers-Coach Michael Schiele lobte den Neuzugang: "Luca ist mit seiner Körpergröße von 1,96 Meter im Strafraum stets gefährlich. Darüber hinaus ist er beidfüßig sowie technisch versiert."