Jahn Regensburg verliert Testspiel gegen Würzburger Kickers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hat ein Testspiel in der Vorbereitung auf die Restrückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Würzburger Kickers mit 0:1 (0:0) verloren. Die Partie am Samstag in Würzburg fand ohne Öffentlichkeit statt. Regensburgs Trainer Achim Beierlorzer wechselte nach Jahn-Angaben bei den Feldspielern zur Pause komplett durch. Nur André Weis blieb im Tor. Der Tabellenneunte empfängt im ersten Zweitligaspiel nach der Winterpause am 30. Januar den Aufsteiger SC Paderborn.