1:2 in der Nachspielzeit: SV Meppen verliert unglücklich

Würzburg (dpa/lni) - Durch ein Gegentor in der Nachspielzeit hat der SV Meppen in der 3. Fußball-Liga die nächste Niederlage kassiert. Der Tabellenletzte verlor am Dienstagabend mit 1:2 (1:1) bei den Würzburger Kickers. Deniz Undav brachte die Meppener in der 5. Minute zwar in Führung. Doch Orhan Ademi (45.+2) und Dave Gnaase (90.+4) trafen für den neuen Tabellenführer jeweils kurz vor dem Ende beider Halbzeiten. Bitter für die Emsländer war zudem, dass sie kurz vor dem 1:1-Ausgleich die große Chance zum 2:0 vergaben. Am Samstag kommt es jetzt zum Kellerduell mit dem Vorletzten Eintracht Braunschweig.