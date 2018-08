Bremen spaziert in zweite Pokalrunde: 6:1 in Worms

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa) - Der sechsmalige Cup-Gewinner Werder Bremen ist mit einem mühelosen 6:1 (5:1)-Kantersieg beim Regionalligisten Wormatia Worms locker in die zweite Runde des DFB-Pokals spaziert. Vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften EWR-Arena trafen Yuya Osako in der 9. Minute, Florian Kainz (21.), Philipp Bargfrede (31.), Max Kruse (41./Foulelfmeter), Maximilian Eggestein (45.+1) und Johannes Eggestein (79.) für den in allen Belangen überlegenen Fußball-Bundesligisten. Der Ehrentreffer für den Gastgeber gelang Cedric Mimbala (43.).