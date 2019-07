Wolfsburgs-Trainer Glasner lobt Mannschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Trainer Oliver Glasner hat sich sehr zufrieden mit dem Stand der Vorbereitung beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gezeigt. "Wir haben die Spieler sowohl körperlich als auch mental an die Grenzen geführt und das wollten wir auch", sagte der Österreicher zum Abschluss des Trainingslagers in Schladming. "Wie die Spieler mit dieser Situation umgehen und trotzdem Freude daran haben, obwohl sie in vielen Bereichen am Anschlag sind, stimmt mich zuversichtlich."

Ärgerlich sind lediglich die Ausfälle von Torjäger Daniel Ginczek und der Rückschlag beim Langzeitverletzten Ignacio Camacho. Sie werden den Norddeutschen vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Lediglich beim 1:1 am Samstag im XXL-Test gegen Aufsteiger Union Berlin hatte Glasner etwas auszusetzen. Vor allem die Leistung in den ersten beiden Vierteln schmeckte ihm gar nicht. "Einige dachten: Endlich geht's danach wieder ab nach Hause. Da waren wir mit den Gedanken im Flieger", monierte Glasner. Neuzugang Joao Victor sorgte nach 78 Minuten für den Ausgleich. "In den zweiten 60 Minuten habe ich sehr viele gute Aktionen nach vorn gesehen. Wir wollten mit aller Macht das Spiel drehen", lobte der 44-Jährige.

Nach zwei freien Tagen arbeitet Glasner mit seiner Mannschaft ab Mitte der Woche am Feinschliff für den Pflichtspielstart am 12. August im DFB-Pokal beim Halleschen FC. Die Generalprobe steigt zuvor am 3. August gegen den französischen Club OGC Nizza.