Wolfsburgs Fußball-Frauen sehen noch Halbfinal-Chance

Wolfsburg (dpa/lni) - Trotz des 1:2 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim Titelverteidiger Olympique Lyon sehen die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg noch gute Chancen auf das Halbfinale. "Wenn wir über 90 Minuten so spielen, wie in der zweiten Halbzeit in Lyon, ist das ein sehr guter Ansatz", sagte VfL-Abwehrchefin Nilla Fischer vor dem Rückspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) in Wolfsburg.

Die 34 Jahre alte Schwedin hatte im Hinspiel das Wolfsburger Anschlusstor erzielt. "Der Treffer war enorm wichtig für das Rückspiel", sagte Fischer. Für Lyon war es das erste Gegentor überhaupt im laufenden Wettbewerb.

Im Halbfinale Ende April wären entweder der FC Chelsea oder Paris St. Germain der nächste Gegner. Das Finale findet am 18. Mai statt.