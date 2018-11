Wolfsburgs Bruma denkt an Abschied im Winter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Innenverteidiger Jeffrey Bruma denkt an einen Vereinswechsel in der Winterpause. Der Niederländer, der in dieser Saison noch keine Minute für den Fußball-Bundesligisten gespielt hat, will sich deshalb mit den Verantwortlichen der Niedersachsen zusammensetzen. "Ich bin gerade 27 Jahre alt geworden, ich will spielen. Wenn ich nicht beim VfL spielen kann, müssen wir eine Lösung finden. Wenn es geht, schon im Winter", sagte Bruma dem "Kicker".

Bruma besitzt beim VW-Club noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Er war 2016 für 13 Millionen Euro von der PSV Eindhoven gekommen, konnte die Erwartungen auch wegen einer schweren Knieverletzung aber nicht erfüllen.