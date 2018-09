Wolfsburg will Wiedergutmachung für erste Saisonpleite

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Der VfL Wolfsburg sinnt auf Wiedergutmachung für die erste Saison-Niederlage in der Fußball-Bundesliga. Am Mittwoch spielt das Team von Trainer Bruno Labbadia beim FSV Mainz 05 (18.30 Uhr). Beide Teams kassierten am Wochenende Niederlagen. Wolfsburg verlor überraschend gegen den SC Freiburg mit 1:3, Mainz unterlag Leverkusen 0:1. Möglich ist, dass Labbadia die Startelf ändert. Für Angreifer Wout Weghorst könnte Daniel Ginczek beginnen. Grundsätzliche Veränderungen sind indes nicht zu erwarten. Die Wolfsburger sehen sich trotz der Niederlage gegen Freiburg weiter auf dem richtigen Weg.