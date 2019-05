Wolfsburg will Europa-League-Quali umgehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg möchte im Endspurt um die Europa-League-Plätze unbedingt noch auf Rang sechs der Tabelle vorrücken, um im Sommer die strapaziösen Qualifikationsrunden für diesen Wettbewerb zu umgehen. "Platz sechs ist für die nächste Saison natürlich viel, viel besser", sagte Sportchef Jörg Schmadtke am Montag dem "Sportbuzzer". "Weil man eine ganz normale Vorbereitung absolvieren kann."

Vor dem letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) stehen die Wolfsburger in der Bundesliga auf Platz sieben. Sollten sie dieses Spiel gewinnen und der Tabellensechste Eintracht Frankfurt beim FC Bayern München verlieren, würde der VfL noch um einen Platz vorrücken. Auf der anderen Seite ist im Fall eines Unentschiedens oder einer Niederlage sogar noch der Absturz bis auf Platz neun möglich. Der Tabellenfünfte und -sechste steigen in der nächsten Saison direkt in der Gruppenphase der Europa League ein. Der Tabellensiebte muss vorher noch drei Qualifikationsrunden mit Hin- und Rückspiel in der Zeit vom 25. Juli bis 29. August bestreiten.