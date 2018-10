Wolfsburg und Magdeburg trennen sich im Test 1:1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist in einem Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Robin Knoche brachte die Niedersachsen am Donnerstag in der 21. Minute per Kopf in Führung. Christian Beck glich sechs Minuten vor dem Ende für die Gäste aus. Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia musste wegen der Länderspiele auf zahlreiche Nationalspieler verzichten. Dafür konnte der lange verletzte Sebastian Jung nach der Pause ein bisschen Spielpraxis sammeln.