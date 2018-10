Wolfsburg und Labbadia: Vertragsverhandlungen im Frühjahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg und Trainer Bruno Labbadia wollen erst in der Rückrunde der laufenden Saison über eine mögliche Verlängerung des auslaufenden Vertrages verhandeln. "Von ihm gibt es das Signal, dass das Frühjahr ausreichend wäre, für mich wäre das auch in Ordnung", sagte der Wolfsburger Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke in einem Sportbuzzer-Interview (Samstag). Labbadia rettete den VfL in der vergangenen Saison vor dem Abstieg und legte in dieser Spielzeit mit neun Punkten aus den ersten sieben Spielen einen ordentlichen Saisonstart hin.