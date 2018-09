Wolfsburg und Bayern im CL-Achtelfinale der Frauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg/München (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München haben das Achtelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gewann der deutsche Meister aus Niedersachsen am Mittwochabend auch die zweite Partie gegen den isländischen Club Thor/KA mit 2:0 (1:0). Die Tore für den Vorjahresfinalisten erzielten Pernille Harder in der 28. und Ella Mcleod in der 66. Minute.

Die Bayern hatten das Weiterkommen gegen Spartak Jaffa Subotica aus Serbien durch das 7:0 aus dem Hinspiel praktisch schon sicher. Im zweiten Duell in München kamen die Gastgeberinnen zu einem ungefährdeten 4:0 (1:0).

Die Achtelfinal-Paarungen werden am 1. Oktober in Nyon ausgelost. Ausgetragen wird die Runde der besten 16 am 17./18. Oktober sowie am 31. Oktober und 1. November.