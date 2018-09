Wolfsburg trifft auf Mönchengladbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Der VfL Wolfsburg empfängt in der Fußball-Bundesliga heute Borussia Mönchengladbach. Die Niedersachsen warten seit drei Spielen auf einen Sieg, zeigten aber am Mittwoch beim 0:0 beim FSV Mainz 05 eine ansprechende Leistung. Ein Wiedersehen gibt es mit Dieter Hecking. Der heutige Borussia-Coach trainierte zwischen Dezember 2012 und Oktober 2016 die Wolfsburger und führte den VW-Club 2015 zum DFB-Pokalsieg sowie zur Vizemeisterschaft.

Werder Bremen will seinen erfolgreichen Saisonstart am Samstag um 15.30 Uhr auch beim Tabellenvorletzten VfB Stuttgart fortsetzen. Die Hanseaten sind in dieser Saison nach fünf Spielen noch ungeschlagen und gehören in der Bundesliga zur Spitzengruppe.