Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia hat vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr) in den höchsten Tönen vom Tabellenführer der Fußball-Bundesliga geschwärmt. "Sie sind derzeit der Maßstab der Liga. Sie sind mit Bayern auf einer Ebene", sagte Labbadia am Donnerstag. "Sie spielen nicht nur schön Fußball, sondern können auch verteidigen. Sie sind in allen Bereichen unheimlich gut aufgestellt. Wir müssen eine Top-Leistung abrufen, aber dazu sind wir in der Lage."

Fraglich ist bei den Niedersachsen noch der Einsatz von Admir Mehmedi. Der Schweizer, der beim 2:0-Pokalerfolg am Dienstag bei Hannover 96 die Führung erzielte, plagt sich mit einer Wadenverletzung herum. "Hier müssen wir bis Freitag abwarten", erklärte Labbadia, der weiter auf die langzeitverletzten Mittelfeldspieler Ignacio Camacho und Josuha Guilavogui verzichten muss.