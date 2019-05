Wolfsburg-Stürmer Osimhen wechselt nach Charleroi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Stürmer Victor Osimhen wechselt endgültig vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum belgischen Club RSC Charleroi. Der Erstligist zog die mit dem VfL vereinbarte Kaufoption und verpflichtete den bislang ausgeliehen Angreifer. Dies teilte der Club am Freitag mit. Laut belgischen Medien erhält Wolfsburg eine Ablösesumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Osimhen kam im Januar 2017 von der Ultimate Strikers Academy aus Nigeria zum VfL und absolvierte 14 Bundesliga-Einsätze. Für Charleroi erzielte der 20-Jährige in der vergangenen Spielzeit in 36 Pflichtspielen 20 Treffer.

Angeblich soll Osimhen sofort weiterverkauft werden. Der OSC Lille aus der französischen Liga ist stark an einer Verpflichtung interessiert. Demnach soll der Champions-League-Teilnehmer zwischen 12 und 15 Millionen Euro für den Nationalspieler bieten. Der VfL wäre auch an einem weiteren Transfer mitbeteiligt.