Wolfsburg holt keinen Guilavogui-Ersatz

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will nach der schweren Knieverletzung seines Kapitäns Josuha Guilavogui keinen weiteren Mittelfeldspieler mehr verpflichten. "Wir sind gerade dabei, den Kader und die Mannschaft zu entwickeln. Wir haben den Glauben an unseren Kader und wir wollen unserem Kader vertrauen", sagte Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Die deutschen Clubs können noch bis einschließlich Freitag Spieler verpflichten oder abgeben. Die Wolfsburger wollen sich für die offensive Außenposition mit dem ivorischen Nationalspieler Maxwel Cornet von Olympique Lyon verstärken und sich im Gegenzug von bis zu acht Profis wie Paul Georges Ntep oder Riechedly Bazoer trennen.

Der Franzose Guilavogui hatte sich am vergangenen Samstag beim überraschenden 2:1-Sieg gegen Schalke 04 am Knie verletzt. "Er war bei zwei Spezialisten. Wir haben uns darauf geeinigt, die Verletzung nicht zu operieren, sondern konservativ zu behandeln", sagte Labbadia über den 27 Jahre alten VfL-Kapitän. "Das ist für uns ein großer Ausfall - menschlich wie auch sportlich."