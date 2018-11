Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Der VfL Wolfsburg empfängt heute in der Fußball-Bundesliga den Tabellendritten RB Leipzig. Was die aktuellen Formkurven beider Mannschaften angeht, ist dies ein Duell der Gegensätze: Die Leipziger sind seit zehn Spieltagen ungeschlagen. Die "Wölfe" haben dagegen von den vergangenen neun Bundesliga-Spielen nur eines gewonnen. Der VfL braucht dringend einige Punkte, um nicht noch tiefer in die Abstiegszone hineinzurutschen.