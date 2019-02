Weghorst im Wolfsburger Kader für das Gladbach-Spiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Der angeschlagene Stürmer Wout Weghorst steht im Kader des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg für das Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach. Das berichtete der "Sportbuzzer" am Freitag via Twitter. Wegen Adduktorenproblemen hatte Weghorst in dieser Woche das Training abbrechen müssen. Eine genaue Untersuchung des 26 Jahre alten Niederländers ergab jedoch keine schwerwiegende Verletzung. Mit neun Treffern ist Weghorst in dieser Saison bislang der erfolgreichste Torschütze des VfL.