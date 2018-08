Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nutzt die bevorstehende Länderspielpause zu einem Testspiel gegen den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Die Begegnung findet am 7. September um 16.00 Uhr im AOK Stadion in Wolfsburg statt.