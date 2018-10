VfL Wolfsburg reist im Wintertrainingslager nach Portugal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Almancil (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg reist in der Winterpause für ein Trainingslager nach Portugal. Nachdem Trainer Bruno Labbadia seine Mannschaft im Sommer überwiegend daheim auf die Saison vorbereitet hatte, beziehen die Niedersachsen nun ihr Camp vom 3. bis 12. Januar 2019 in Almancil bei Faro. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Zum Auftakt der Rückrunde gastiert der VW-Club am dritten Januar-Wochenende beim FC Schalke 04.