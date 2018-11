VfL Wolfsburg ordnet Aufgabenfelder der Geschäftsführung um

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat mit dem Arbeitsbeginn von Michael Meeske am Donnerstag das Aufgabenfeld der Geschäftsführung neu geregelt. Jörg Schmadtke wird neben dem Sport ab sofort auch für den Bereich Medien und Kommunikation verantwortlich sein. Tim Schumacher wurden neben den Bereichen Personal, Beschaffung, Recht und Compliance sowie Frauenfußball auch die Finanzen und Controlling sowie Infrastruktur und Organisation zugeordnet. Neu in der Geschäftsführung ist der 47 Jahre alte Meeske, der für Marketing, Vertrieb, Internationalisierung und Digitalisierung zuständig sein wird.

Meeske war zuvor drei Jahre beim Liga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg als Kaufmännischer Vorstand tätig. "Mit ihm, Jörg Schmadtke und Dr. Tim Schumacher ist die Geschäftsführung nun sehr gut besetzt und für die künftigen Aufgaben und Herausforderungen in allen Bereichen optimal aufgestellt", wird VfL-Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag zitiert. Wolfgang Hotze, bisheriger Sprecher der Geschäftsführung, wird zum 30. November in den Ruhestand verabschiedet.