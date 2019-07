VfL Wolfsburg muss vorerst ohne Stürmer Ginczek auskommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - VfL Wolfsburg muss vorerst auf Stürmer Daniel Ginczek verzichten. Der Angreifer wird sich nach Club-Angaben am Freitag einer Operation am Rücken unterziehen und dem Fußball-Bundesligisten in der Saison-Vorbereitung weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Über die Ausfallzeit machte der Verein am Donnerstag keine Angaben. Ginczek klagte bereits beim Vorbereitungsauftakt am 30. Juni über Beschwerden und fehlte seitdem im Training.

"Unter Berücksichtigung aller Ergebnisse sowie der zusätzlichen Meinung von Spezialisten sind wir gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser Eingriff unumgänglich ist", erklärte VfL-Sportchef Jörg Schmadtke. Ginczek war in der Vergangenheit immer wieder mit langfristigen Verletzungen ausgefallen.