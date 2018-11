VfL Wolfsburg in Hannover ohne Pokalheld Admir Mehmedi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss am Freitagabend im Niedersachsen-Derby bei Hannover 96 auf den Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi verzichten. Der 27-Jährige konnte wegen einer Wadenverletzung die ganze Woche über nicht trainieren, sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag. Pikant daran ist, dass die Wolfsburger erst in der vergangenen Woche im DFB-Pokal mit 2:0 in Hannover gewannen und Mehmedi in dieser Partie Torschütze und bester Spieler des VfL war. Auch die Einsätze der beiden Offensivspieler Daniel Ginczek (Nackenprobleme) und Renato Steffen (Schulterverletzung) sind nach Angaben von Labbadia noch fraglich.