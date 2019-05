VfL Wolfsburg beginnt Saisonvorbereitung am 30. Juni

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Der neue Trainer Oliver Glasner wird zum ersten Mal am Sonntag, 30. Juni, ein Training des VfL Wolfsburg leiten. Dann beginnt der Fußball-Bundesligist nach Angaben von Montag mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Vom 19. bis 27. Juli werden die Wolfsburger ein Trainingslager im österreichischen Schladming absolvieren. Der VfL wird in der kommenden Saison in drei Wettbewerben vertreten sein. Im DFB-Pokal findet die erste Runde vom 9. bis 12. August statt, der erste Bundesliga-Spieltag ist am darauffolgenden Wochenende vom 16. bis 18. August angesetzt. Die Gruppenphase der Europa League beginnt am 19. September.

Nach den bereits feststehenden Verpflichtungen von Kevin Mbabu (Young Boys Bern) und Joao Victor (Linzer ASK) werden sich die Wolfsburger nach Angaben von Sportchef Jörg Schmadtke in diesem Sommer auf dem Transfermarkt eher zurückhalten. "Da die Basis stimmt und wir an diesem Kader nicht mehr so viel verändern müssen", wie Schmadtke in einem Interview des "Sportbuzzers" erklärte.

Man rede derzeit eher über zwei als über fünf weitere Neuzugänge. "Wir haben ja immer noch einen Kader, der zu groß ist", erklärte der Geschäftsführer Sport. Schmadtke hatte sich bereits im April für den 44 Jahre alten Österreicher Glasner als Nachfolger von Bruno Labbadia entschieden.