VfL-Absturz droht, doch Labbadia bleibt cool

Wolfsburg (dpa/lni) - Auch in der Länderspielpause ist Bruno Labbadia nicht von seinem Mantra abgewichen. "Wir sind weiterhin von unserem Weg total überzeugt", sagte der Trainer des VfL Wolfsburg am Donnerstag zwei Tage vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Mit dieser Überzeugung war der 52-Jährige schon trotz vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen in die zweiwöchige Pause ohne Pflichtspiel gegangen. Ein Umdenken gab es nicht.

Auch in den kommenden Spielen gegen die Spitzenteams Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim will der VfL-Coach attraktiv nach vorne spielen lassen. Von der spielerisch und charakterlich gruseligen Vorsaison sieht sich Labbadia in dieser Spielzeit nach wie vor um Längen entfernt. Dabei könnte es beim VW-Club bald schon wieder ungemütlich werden. Durch die magere Ausbeute der vergangenen Wochen ist der Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015 inzwischen schon wieder auf Rang zwölf abgerutscht.

Sollte Wolfsburg in den kommenden drei Spielen gegen den aktuell Dritten, Vierten und Sechsten nicht punkten, heißt die Realität trotz aller spielerischer Verbesserungen Kampf gegen den Abstieg. Ein Platz im gesicherten Mittelfeld war das Ziel für den VfL, der sich in den vergangenen beiden Jahren jeweils erst in der Relegation vor dem Abstieg rettete. "Leider braucht man dazu die kleinen Erfolgserlebnisse", erkannte Labbadia denn auch im Hinblick auf den von ihm zitierten "unseren Weg".

Möglicherweise kommt es den Niedersachsen entgegen, nun gegen ebenfalls spielstarke Gegner anzutreten. "Leipzig ist einer der stärksten Gegner nach Bayern und Dortmund. Es ist immer gut, sich mit solchen Gegnern zu messen", meinte Labbadia dazu. Beim 1:2 zuletzt in Hannover machte der VfL das Spiel, brachte aber den Ball nur einmal im Tor unter. Gegen das kommende Gegner-Trio ist Wolfsburg indes nur Außenseiter und kann abwartend auf Konter spielen.

Um die zuletzt patzende Defensive zu stabilisieren, könnte Ex-Kapitän Paul Verhaegh sein Saisondebüt geben. Grund dafür ist die Formkrise von Rechtsverteidiger William, der auch in Hannover entscheidend gepatzt hatte. "Das sind Themen, die immer eine Rolle spielen", sagte Labbadia zu einem möglichen Wechsel auf der Außenposition. "William hat ein bisschen die Linie verloren. Wir sehen aber natürlich auch sein Potenzial." Der 23 Jahre alte Brasilianer William hatte den früheren Kapitän Verhaegh (35) zur neuen Saison als Rechtsverteidiger verdrängt und zu Beginn auch starke Leistungen gezeigt. Vor der Länderspielpause jedoch häuften sich die Fehler Williams.