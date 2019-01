Trotz Verletzungen: Wolfsburg holt keinen neuen Stürmer mehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Trotz der Verletzungen von Daniel Ginczek und Admir Mehmedi wird der VfL Wolfsburg in der am Donnerstag zu Ende gehenden Transferperiode keinen neuen Stürmer mehr verpflichten. "Ich habe Vertrauen in diese Gruppe, wir haben da noch Möglichkeiten", sagte VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Mittwoch dem Sportbuzzer. Ginczek fällt wegen einer Bänderverletzung im Fuß für mehrere Wochen aus, Mehmedi dürfte wegen einer Adduktoren-Zerrung aber nur das Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstag verpassen. Vor dem Absprung steht dagegen Jeffrey Bruma. Der niederländische Verteidiger, der die Erwartungen nie erfüllen konnte, soll zum FC Schalke 04 wechseln.