Nilla Fischer verlässt nach sechs Jahren den VfL Wolfsburg

Wolfsburg (dpa/lni) - Nach sechs Jahren beim VfL Wolfsburg verlässt Nilla Fischer am Ende der Saison den deutschen Frauenfußball-Meister und geht zurück in ihre schwedische Heimat. "Der Entschluss ist mir nicht leichtgefallen. Ich habe sonst immer meine Entscheidungen als Fußballerin getroffen, dieses Mal habe ich mich aber als Mutter zu diesem Schritt entschlossen, weil es für uns wichtig ist, dass unser Sohn im familiären Umfeld aufwächst. Es war also keine Entscheidung gegen den VfL Wolfsburg, sondern für die Familie", wurde die 34-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung des Clubs zitiert.

Fischer nutzt eine Ausstiegsklausel in ihrem bis 2020 laufenden Vertrag und wechselt zurück zu ihrem Stammverein Linköpings FC, von dem sie 2013 nach Wolfsburg gekommen war. Mit dem VfL gewann die Abwehrspielerin bislang dreimal die deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal sowie 2014 die Champions League.