Nationaltorhüterin Schult fällt wochenlang aus

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss mehrere Wochen auf Nationaltorhüterin Almuth Schult verzichten. Bei der 27 Jahre alten Keeperin wurde eine Masern-Infektion diagnostiziert, teilte der Club am Donnerstag mit. Schult klagte während des VfL- Trainingslagers in Portugal Ende Januar über Grippesymptome und wurde nach dem ersten Verdacht sofort in eine Hamburger Spezialklinik geflogen. Wann die Torhüterin wieder ins Training zurückkehren wird, hängt vom Genesungsverlauf ab. Der Bundesliga-Tabellenführer startet am 17. Februar mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München ins Fußball-Jahr 2019.