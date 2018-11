Meeske setzt in Wolfsburg auf Internationalisierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Der neue Geschäftsführer Michael Meeske sieht beim VfL Wolfsburg vor allem beim Thema Internationalisierung viel Potenzial. Dafür müsse sich der Club aber über einen längeren Zeitrahmen in den entsprechenden Ländern präsentieren. "Man muss sich auf Regionen konzentrieren und fokussieren und dort dann auch für drei bis fünf Jahre kontinuierlich Präsenz zeigen", sagte Meeske am Montag in Wolfsburg. Interessant seien hierfür Asien sowie Mittel- und Nordamerika.

Meeske hat in Wolfsburg sein Amt am 1. November angetreten und ist in der Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten für die Bereiche Marketing, Vertrieb, Internationalisierung und Digitalisierung zuständig. Zuvor war er beim 1. FC Nürnberg tätig. In Wolfsburg tritt Meeske die Nachfolge von Wolfgang Hotze an und komplettiert damit die Geschäftsführung, zu der auch Jörg Schmadtke und Tim Schumacher gehören.

"Es ist eine spannende Aufgabe mit toller Perspektive", sagte Meeske. "Von den Rahmenbedingungen gehört der VfL in die obere Hälfte, ja muss eigentlich im oberen Drittel mitspielen", sagte Meeske. Eine Teilnahme am Europapokal mache dann natürlich auch die Vermarktung auf internationaler Ebener leichter. Derzeit liegt der VW-Club in der Bundesliga auf Platz zwölf und rettete sich in den vergangenen beiden Spielzeiten erst in der Relegation vor dem Abstieg.