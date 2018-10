Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Für Sportdirektor Marcel Schäfer ist ein Sieg seines VfL Wolfsburg am Samstag beim Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf Pflicht. "Das Spiel ist sehr bedeutsam. Wir wollen als Sieger vom Platz gehen", sagte Schäfer nach sechs sieglosen Wolfsburger Spielen in Serie im "Kicker"-Interview (Donnerstag).

Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen im Fall eines erneut verpassten Erfolges beim Tabellenletzten den Fußball-Bundesliga sagte Schäfer: "Daran denke ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt." Generell beunruhigt ist der 34 Jahre alte Ex-Profi von der Entwicklung nach zwei Siegen zum Saisonauftakt indes nicht. "In dieser Saison geht es für uns um Stabilisierung. In einer solchen Phase gibt es auch schwierige Situationen, die man bewältigen muss", sagte Schäfer.

Der finanziell jährlich im hohen zweistelligen Millionenbereich von seinem Mutterkonzern Volkswagen unterstützte Club rettete sich in den vergangenen beiden Spielzeiten erst in der Relegation vor dem ersten Bundesliga-Abstieg. Daraufhin wurden Ex-Fortuna-Torwart Jörg Schmadtke als Sportchef und Schäfer als Sportdirektor verpflichtet. "Es gibt keine Garantien. Was ich versprechen kann, ist, dass wir alles dafür tun werden, dass es in dieser Form nicht mehr vorkommt", sagte Schäfer im Hinblick auf eine mögliche erneute Zittersaison.