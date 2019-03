Labbadia schweigt zum Verhältnis zu Schmadtke

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Trainer Bruno Labbadia will nicht mehr über sein schwieriges Verhältnis zu Sportdirektor Jörg Schmadtke oder seine Zukunft beim VfL Wolfsburg reden. "Für mich ist das jetzt kein Thema. Dazu ist alles gesagt. Für mich ist das aller-, allerwichtigste, dass ich mich auf die Mannschaft konzentrieren kann", sagte Labbadia am Donnerstag.

Schmadtke hatte in der Vorwoche erstmals öffentlich bestätigt, trotz des sportlichen Erfolgs beim Tabellen-Siebten der Fußball-Bundesliga kein gutes Verhältnis zum Trainer zu haben. Reaktionen von Labbadia darauf waren so gedeutet worden, dass sein auslaufender Vertrag nicht noch einmal verlängert werde. Schmadtke hatte nach dem 1:1 gegen Werder Bremen am Sonntag aber erklärt, dass dies noch nicht entschieden sei und es im April auf jeden Fall noch ein Gespräch zwischen den beiden dazu geben werde. "Alles andere wurde oft genug kommentiert. Da muss man nichts mehr zu sagen", meinte Labbadia vor dem Spiel beim FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr).