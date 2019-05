Kapitän Guilavogui verlängert Vertrag beim VfL Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Kapitän Josuha Guilavogui hat seinen Vertrag mit dem Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg vorzeitig bis 2023 verlängert. Das gab der Verein am Samstag kurz vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels gegen den FC Augsburg live im Stadion bekannt. "Ich habe dem Verein viel zu verdanken. Wir haben zusammen in der Champions League gespielt und wir haben zusammen schwierige Zeiten erlebt. Ich fühle mich dem Club, der Region und den Fans sehr verbunden", sagte der 28 Jahre alte Franzose. Guilavogui war 2014 von Atlético Madrid zum VfL gewechselt und zuletzt auch mit ausländischen Clubs wie Benfica Lissabon in Verbindung gebracht worden.