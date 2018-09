Einsätze der Wolfsburger Mehmedi und Bruma fraglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg bangt vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) um die Einsätze von Admir Mehmedi und Jeffrey Bruma. Der Schweizer Mehmedi hat einen entzündeten Zehnagel, Bruma verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Testspiel des VfL-Förderkaders am Mittwoch gegen Bilbao am Fuß. "Da müssen wir noch abwarten", sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia am Freitag. "Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen."

Auch wenn der Tabellensechste seit drei Spielen auf einen Sieg wartet, zeigte sich Coach Labbadia zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft in der neuen Saison. "Wir sind definitiv auf dem richtig Weg", erklärte der frühere Stürmer. "Was wir besser machen müssen: Tore schießen. Ansonsten müssen wir genauso weitermachen."