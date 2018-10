Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Die UEFA hat die Achtelfinalspiele des VfL Wolfsburg in der Frauen-Champions-League gegen Atletico Madrid terminiert. Der Bundesliga-Spitzenreiter tritt zunächst am 17. Oktober (19.00 Uhr) im heimischen Stadion an. Das Rückspiel in der spanischen Hauptstadt wird am 31. Oktober um 20.00 Uhr angepfiffen.