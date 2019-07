Hoffenheim spielt 0:0 gegen Hellas Verona

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Wimsbach-Neydharting (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den ersten Härtetest zum Abschluss ihres Trainingslagers in Österreich ohne Tore beendet. Der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau trennte sich am Donnerstagabend in Bad Wimsbach-Neydharting 0:0 vom italienischen Erstligisten Hellas Verona. Unmittelbar danach stand ein zweites Spiel für den Kader des neuen Trainers Alfred Schreuder gegen den türkischen Erstligisten Trabzonspor an.

Die Hoffenheimer spielten ohne den kroatischen WM-Zweiten Andrej Kramaric, der weiter an Knieproblemen leidet, sowie dessen Stürmer-Kollegen Ishak Belfodil. Der Algerier kann nach seinem Kreuzbandanriss noch nicht wieder voll mit der Mannschaft trainieren. Dafür gab Dennis Geiger nach langer Verletzungspause sein Comeback.

In der Startaufstellung für die zweite Partie stand hingegen Nadiem Amiri. Der U21-Vize-Europameister ist weiter bei Bayer Leverkusen im Gespräch. "Wir hoffen alle, dass er hier bleibt. Es liegt an ihm. Stand jetzt ist er Hoffenheimer. Ob er das bleibt, das weiß man nie im Fußball", hatte Schreuder zuletzt gesagt.