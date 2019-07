Freier Tag für Union-Profis, Kader soll verkleinert werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Windischgarsten (dpa/bb) - Urs Fischer zeigte sich in Gönnerlaune. Nach zwei Testspielsiegen und schweißtreibenden Einheiten bekamen die Spieler des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union den siebten Tag im Trainingslager in Oberösterreich zu ihrer Verfügung. "Es ist komplett frei, die Jungs hatten aber die Pflicht, ein 90-minütiges Regenerationsprogramm zu absolvieren", sagte der Coach der Berliner. "Das konnten sie frei wählen."

Die beiden vorigen Tage mussten die Profis aber richtig ran. Am Vormittag trainierte der Aufsteiger, zudem standen zwei Testspiele gegen österreichische Zweitligisten auf dem Programm. Am Freitag siegte Union in Windischgarsten nach Toren von Grischa Prömel (2) und Marvin Friedrich mit 3:0 gegen den SV Ried. Rechtsverteidiger Julian Ryerson zog sich dabei eine Zerrung in der Wade zu. Am Samstag folgte bei Blau-Weiß Linz ebenfalls ein 3:0, Julius Kade, Sebastian Polter und Marcel Hartel waren die Torschützen.

Auch wenn die Union die Begegnungen aus dem vollen Training heraus bestritt, war Fischer nur jeweils mit einer Halbzeit zufrieden. "In Linz war es umgekehrt zum 3:0-Sieg am Freitag gegen Ried. Die erste Hälfte war wirklich statisch. Es gab keine Spielfortsetzung, der Rhythmus hat gefehlt, die Präzision war nicht da", sagte der Schweizer. "Später in der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt. Nach den ersten 15 Minuten hätte es schon 3:0 oder 4:0 stehen können. Die zweite Halbzeit war wirklich besser."

Von den 33 Akteuren, die in Oberösterreich vor Ort sind, kamen insgesamt 29 zum Einsatz. Gegen Ried absolvierten die Offensivleute Sheraldo Becker und Marcus Ingvartsen ihren ersten Auftritt, in Linz debütierte Mittelfeldmann Christian Gentner. Noch überhaupt nicht spielen konnten Torwart Jakob Busk (nach Fußprellung), die Verteidiger Florian Hübner (Kapselverletzung am Knie) und Neven Subotic sowie Stürmer Suleiman Abdullahi (beide Trainingsrückstand).

Das letzte Testspiel im Rahmen des Aufenthalts in Österreich findet am Mittwoch (19.00 Uhr) beim Viertligisten First Vienna FC in Wien statt. Angesichts des großen Kaders hoffen die Köpenicker noch auf eine Verkleinerung. "Wenn ein Spieler der Meinung ist, dass es bessere Möglichkeiten für ihn gibt, muss man darüber sprechen. Ziel ist es, dass wir am Ende einen Kader haben, der eine Größe von 27, 28 Spielern umfasst", sagte Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Wenn wir darauf kommen, ist es gut. Wenn nicht, werden wir auch damit leben."