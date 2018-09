Dynamo Dresden unterliegt in Testspiel Bohemians Prag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilsdruff (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat am Freitag ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten FC Bohemians Prag mit 2:3 (0:2) verloren. Vor 775 Zuschauern im sächsischen Wilsdruff brachte Jakub Nečas den Sechsten der "SYNOT Liga" nach einem Freistoß in der 11. Minute in Führung, Lukáš Juliš (39.) und Jan Vodháněl (51.) erhöhten. Erich Berko (58.) und Osman Atilgan (72.) erzielten für das Team von Cristian Fiél die Anschlusstreffer.

Dresdens Interims-Coach nutzte die Partie um auch der zweiten Reihe des ausgedünnten Kaders Einsatzzeit zu verschaffen. Sören Gonther, Marco Hartmann, Florian Ballas (Reha und Aufbautraining) sowie Patrick Ebert (Infekt) waren nicht mit nach Wilsdruff gereist. Linus Wahlqvist, Haris Duljevic, Markus Schubert, Aias Aosman und Vasil Kusej weilten bei ihren Nationalmannschaften. In der 16. Spielminute musste der gerade erste genesene Jannik Müller aufgrund einer erneuten Verletzung ausgewechselt werden.