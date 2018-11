Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden beendet die Hinrunde mit einem Montagabendspiel. Am 17. Dezember (19.00) empfängt der hessische Fußball-Drittligist den KFC Uerdingen. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Nur vier Tage später kommt am Freitagabend (19.00) zum Rückrundenauftakt der VfR Aalen in die Brita-Arena. Nach der Winterpause reist der SVWW am 26. Januar (14.00) zum FC Energie Cottbus.