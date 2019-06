Wehen Wiesbaden verpflichtet Abwehrspieler Guthörl aus Fürth

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hat den Abwehrspieler Michael Guthörl verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom Regionalligateam der SpVgg Greuther Fürth und erhält bei den Hessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. "Michael ist ein schneller und körperlich robuster Spieler mit viel Zug nach vorne. Er gehört in die Reihe von jungen, talentierten Spielern, die wir hier weiterentwickeln wollen", sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm am Samstag. Guthörl absolvierte in der abgelaufenen Saison für die zweite Mannschaft der Fürther 30 Spiele in der Regionalliga Bayern.