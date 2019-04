Wehen Wiesbaden rückt wieder auf Aufstiegsplatz vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden ist zurück in der Erfolgsspur und wieder auf einem direkten Aufstiegsplatz. Die Hessen gewannen am Samstag 3:0 (1:0) gegen Fortuna Köln und verdrängten zumindest bis Montagabend den punktgleichen Karlsruher SC vom zweiten Rang. Manuel Schäffler (15. Minute) und Daniel-Kofi Kyereh (62./90.) schossen vor 2421 Zuschauern in der Brita Arena die Tore.

Die Hausherren begannen offensiv und mit viel Tempo. Allerdings stellten sich die abstiegsbedrohten Kölner darauf ein und erarbeiteten sich ihrerseits Chancen. Wehens Torwart Markus Kolke verhinderte mit starken Paraden den Ausgleich. Munter ging es auch nach der Pause weiter. Beide Mannschaften spielten mit mehr Risiko. Kyereh profitierte bei seinen Treffern von Torwartfehlern.